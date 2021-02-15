Harran Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harran Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

İHA

Harran Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilin eğitim öğretim hayatına katkı sunulması amacıyla çeşitli taşınmazların devri ve kullanımına ilişkin protokol düzenlendi.
Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sabri Çelik ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Erin, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, gerekse Harran Üniversitesinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yapılan protokolün, Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.
Düzenlenen protokole göre; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Harran Üniversitesine tahsisli bulunan bazı arsalar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bazı gayrimenkuller Harran Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilecek. Yapılan protokole göre tahsis ve devir işlemleri şu şekilde gerçekleşecek.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Harran Üniversitesine tahsisli bulunan Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesindeki 202 bin 971 metrekarelik taşınmazdaki 16.000 metrekarelik alanın üniversite adına olan tahsisi kaldırılarak, tahsis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacak. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Harran Üniversitesine tahsisli bulunan Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesindeki 55.000 metrekarelik alan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilecek. Mülkiyeti Harran Üniversitesine ait olan, Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesindeki Kız Öğrenci Yurdu binası, gerekli bakım ve onarım ile tüm düzenleme çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılması şartı ile azami 5 yıl süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kullanım izni verilecek. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesindeki kız lisesi binası, azami üç eğitim öğretim yılı kullanım izniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilecek. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesindeki 8.000 metrekarelik alan üzerinde bulunan tüm binaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsisi kaldırılarak, tahsisler Harran Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. Mülkiyeti Harran Üniversitesine ait olan Atatürk Mahallesindeki Kız Öğrenci Yurdu binası ile Harran Üniversitesi otoparkı üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait tapu şerhi kaldırılacak. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen ve protokol sonucu tahsisi Harran Üniversitesine geçecek olan Yenişehir Mahallesindeki 8.000 metrekarelik alan üzerinde yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait binalar, protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte Harran Üniversitesine teslim edilecek. Aktif öğretim yapmakta olan Kız Anadolu Lisesi binası ise azami 3 eğitim öğretim yılı sonunda taşınmak kaydıyla Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaköprü kırsalına yatırımlar sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalına yatırımlar sürüyor
Şanlıurfa Valisi yetimlerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi yetimlerin yüzünü güldürdü
Eyyübiy'de öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Eyyübiy'de öğrencilere eğitim desteği
Tartıştığı eşini öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Birecik´te, elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Birecik´te, elektrik akımına kapılan kadın ağır ...
Şanlıurfa’da şoke eden olay Önce karısını öldürdü, sonra kendisini yaraladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da şoke eden olay Önce karısını öldürdü, ...
Kimlikli parklar Haliliye’ye renk kattı
YEREL HABERLER Kimlikli parklar Haliliye’ye renk kattı
Kısıtlamaya uymayan 232 kişiye idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 232 kişiye idari işlem yapıldı
Şanlıurfa’da yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz yüze eğitim başladı Köy okullarında öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yarıyıl tatilinin ardından kademeli yüz ...
Köy okullarında eğitime başlayan öğrenciler mutlu
YEREL HABERLER Köy okullarında eğitime başlayan öğrenciler mutlu
Viranşehir’de kitap dağıtımı
YEREL HABERLER Viranşehir’de kitap dağıtımı
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu
Belediye Başkanı korona aşısı oldu
YEREL HABERLER Belediye Başkanı korona aşısı oldu
Viranşehir Belediyesi refüjleri ışıklandırdı
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyesi refüjleri ışıklandırdı
Sokağa çıkma kısıtlamasını onlar için deldiler Şanlıurfa esnafı, kısıtlama günlerinde kuşlar ve sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını onlar için ...
Diyarbakır’da çalınan iş makinesi Şanlıurfa’da bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çalınan iş makinesi Şanlıurfa’da ...
Evlenen çiftlere ömürlük hediye Yeni evlenen çiftler fidanları toprakla buluşturacak
YEREL HABERLER Evlenen çiftlere ömürlük hediye Yeni evlenen çiftler ...
Şanlıurfa’da "güvercin döküşü" Düzenlenen etkinlikte binlerce güvercin şehitler ve sağlık çalışanları için gökyüzüne bırakıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da "güvercin döküşü" Düzenlenen etkinlikte ...
Şanlıurfa´da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim ...
Haliliye’de sıfır atık projesi
YEREL HABERLER Haliliye’de sıfır atık projesi
Şalıurfa´da, eylem hazırlığındaki PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon
YEREL HABERLER Şalıurfa´da, eylem hazırlığındaki PKK'nın uyuyan ...
Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 18 ...
Şanlıurfa’da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu
Polisin dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Polisin dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı