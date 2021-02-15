Harran Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Harran Üniversitesi Rektörlüğü ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilin eğitim öğretim hayatına katkı sunulması amacıyla çeşitli taşınmazların devri ve kullanımına ilişkin protokol düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokol törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sabri Çelik ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Erin, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, gerekse Harran Üniversitesinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yapılan protokolün, Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.

Düzenlenen protokole göre; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Harran Üniversitesine tahsisli bulunan bazı arsalar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bazı gayrimenkuller Harran Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilecek. Yapılan protokole göre tahsis ve devir işlemleri şu şekilde gerçekleşecek.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Harran Üniversitesine tahsisli bulunan Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesindeki 202 bin 971 metrekarelik taşınmazdaki 16.000 metrekarelik alanın üniversite adına olan tahsisi kaldırılarak, tahsis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacak. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Harran Üniversitesine tahsisli bulunan Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesindeki 55.000 metrekarelik alan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilecek. Mülkiyeti Harran Üniversitesine ait olan, Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesindeki Kız Öğrenci Yurdu binası, gerekli bakım ve onarım ile tüm düzenleme çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılması şartı ile azami 5 yıl süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kullanım izni verilecek. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesindeki kız lisesi binası, azami üç eğitim öğretim yılı kullanım izniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilecek. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesindeki 8.000 metrekarelik alan üzerinde bulunan tüm binaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsisi kaldırılarak, tahsisler Harran Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak. Mülkiyeti Harran Üniversitesine ait olan Atatürk Mahallesindeki Kız Öğrenci Yurdu binası ile Harran Üniversitesi otoparkı üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait tapu şerhi kaldırılacak. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen ve protokol sonucu tahsisi Harran Üniversitesine geçecek olan Yenişehir Mahallesindeki 8.000 metrekarelik alan üzerinde yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait binalar, protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte Harran Üniversitesine teslim edilecek. Aktif öğretim yapmakta olan Kız Anadolu Lisesi binası ise azami 3 eğitim öğretim yılı sonunda taşınmak kaydıyla Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanılabilecek.

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