Şanlıurfa'da araç filosu güçlendirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla envanterine kazandırdığı 56 yeni araç ile filosunu güçlendirdi.

Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarına hız veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sahada daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla envanterine kazandırdığı araçlar fen işleri ve park ve bahçeler müdürlüğü hizmetinde kullanılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ferit Dağdeviren alınan yeni araçlarla ilgili bilgi aktardı. Envantere kazandırılan 56 yeni aracın tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Belediyemiz halka daha hızlı hizmet sunmak amacıyla yeni araçları bünyesine kattı. Halkın hizmetine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağladık. Tasarruf eden zarar görmez bizler de araç kiralamak yerine satın alarak uzun vadede tasarruf etmiş oluyoruz. Yaptığımız her tasarruf halkımıza hizmet olarak geri dönüyor. Daha yaşanılabilir ve daha mutlu bir Şanlıurfa hedefi ile halkımızın duasını da alarak çalışmaya, memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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