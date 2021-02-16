Elektrik akımına kapılan kadın öldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan Zeynep B. (65) ağır yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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