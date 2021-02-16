Yolu genişletmek için kıraathane yıkıldı, ortalık karıştı Belediyeden kıraathane sahibine sert tepki “Milletin hakkını ve malını koruyup işgallere müsaade etmeyeceğiz” Partilisine ait kıraathaneyi yıkıp yolu genişletti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletmek için kıraathanenin yıkılmasının ardından ortalık karıştı. Kendisi ve ailesi hakkında sosyal medyada ağır ithamlar yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, işgaller konusunda geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte trafiğin kilitlendiği Açıksu Caddesi'ni genişletmek için çalışma başlattı. Bir siyasi partide yönetici olduğu belirtilen İbrahim S.‘ye ait yol üzerindeki kıraathane, bedeli ödenerek kamulaştırıldıktan sonra yıkıldı. Vatandaşların ailece kullandığı parkta baraka şeklinde yapılan kıraathanenin yıkılmasının ardından yol genişleyerek bölgedeki trafikte rahatlama yaşandı. Yıkım ve yol genişletme çalışmasının ardından sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapan İbrahim S., Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ailesi hakkında çeşitli ithamlarda bulundu. İbrahim S., Başkan Beyazgül’ü siyaset mafyacılığı ile suçladı.



Belediyeden açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iddiaların iftiradan ibaret olduğunu ve işgaller konusunda asla geri adım atılmayacağını belirtti. Kıraathane sahibinin kamulaştırma bedelini beğenmeyip daha fazla para istediğini, belediyenin de devletin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bunu kabul etmediği belirtilirken, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a da göndermede bulunuldu.



"Milletin hakkını ve malını koruyacağız"

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Açıksu Caddesi'nde, yeşil alan üzerinde işgalleri önledik, yeşil alan üzerinde işgal edilmiş kahvehanelerin hakkını ödeyerek kamulaştırdık, yol açtık. Şimdi bir kahvehane sahibinin hakkından daha fazlasını talep etmesi ve buna iftira atarak ulaşmak istemesine müsaade edilmeyecektir. Millettin hakkını ve malını korumaya ve bu millete hizmet etmeye atılan çamurlar iftiralar engel olamayacak, yasa önünde hesaplaşacağız. Bugüne kadar ufak bir menfaati için bana ve yakınlarıma iftira atanlar bunu bilsin ki beni yıldıramayacaklar, bu millete boyun eğdiremeyecekler. Yine bunu da bilsinler ki İstanbul’da boğazda balık yiyip, Ankara’da siyaset yapan şahsı da arkalarına almak isteseler de boş, bu millet gerçekleri biliyor, bu millet boyun eğmeyecek, topunuz gelin, fakir için, yetim için kimsesizler için çalışacağız. Bu sahipsiz kişilerin hakkını korumaya devam edeceğiz. İftira atan kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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