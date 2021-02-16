Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, bir depo içerisinde 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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