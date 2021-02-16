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Şanlıurfa´da silahlı saldırı:1 yaralı

DHA

Şanlıurfa´da silahlı saldırı:1 yaralı


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´da otoparktan çıkan hafif ticari aracın sürücüsü Abdurahman Sugeçmez (34), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Sugeçmez, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otoparkın önünde meydana geldi. Abdurahman Sugeçmez, 63 M 4968 plakalı hafif ticari aracıyla otoparktan çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden başka bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan sürücü Sugeçmez, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-02-16 18:04:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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