Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç ilçesine bağlı Dolaş Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavgada yaralanan 4 kişi Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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