Şanlıurfa'da yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIRFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada, 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mehmet Cevat Kaya yönetimindeki 06 AIM 10 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Yunus Ak yönetimindeki 73 EA 424 plakalı kamyona çarptı. Çoğu yolcunun uyuduğu sırada yaşanan kazada 3 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen 3 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-17 08:22:54



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