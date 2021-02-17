Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve ıslah edilmesi amacıyla yapımına başlanan hayvan rehabilitasyon merkezinde çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliği ile hibe desteği de alınarak başlatılan projenin yapım çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı ekipleri, yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine inşa edilen hayvan rehabilitasyon merkezinin yapım çalışmalarına devam ediyor. Merkez içerisinde 400 köpeğin barınabileceği köpek barınakları, 50 adet kedi evi, karantina alanları, 1 adet hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, 1adet idari bina içerisinde, veteriner hekim odaları, ameliyathane, kuru yem deposu ve personel odası bulunuyor. Çalışmalar tamamlandığında Siverek ilçesinde sokaklarda yaşayan hayvanların bakım ve rehabilitasyonları hijyenik ve modern bir tesiste yapılacağı belirtildi.

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