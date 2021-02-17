Bozova’da ilaçlama çalışmalarına başlandı

Bozova Belediye ekipleri, sıcakların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü larva, karasinek ve sivrisinek mücadelesine hız verdi. Bu kapsamda yeşil alanlar ile dere yataklarında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Mevsim sıcaklıklarının yükselmesinin ardından sulak ve yeşil alanlarda sivrisinek ve karasinek popülasyonu artış göstermeye başladı. Bozova Belediyesi de vatandaşların bu durumdan rahatsız olmamaları için karasinek, sivrisinek, larva ve uçkun ile mücadelesini yoğunlaştırdı. Bu yıl kolları erken sıvayan ekipler, haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan lavra döneminde üremelerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere her alanda ilaçlama yapan ekipler vatandaşın da takdirini topluyor.

Sivrisinek, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekiplerin, Bozova ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece saatlerinde düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Bozova Belediyesine teşekkür etti.

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