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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar kırsalında çalışmalar denetlendi

İHA

Ceylanpınar kırsalında çalışmalar denetlendi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve Milletvekili Halil Özşavlı, kırsalı karış karış gezip, hem devam eden çalışmaları denetledi hem de halkın beklentilerini dinledi.
Ceylanpınar ilçe kırsalında vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek ve yerinde çözüme kavuşturmak için ekipleri seferber eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, beraberinde Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin ve meclis üyeleriyle birlikte kırsal bölgelere çıkarma yaptı.
AK Parti Ceylanpınar İlçe binasında bir araya gelen heyet, burada ilçe merkezi ve kırsalındaki sorunları dinledi. Heyet, ilçe kırsalında yer alan Avcılı, Aktepe, Işıklar, Saraççeşme, Muratlı, Dikili Mahallesi ve Beyaztaş küme evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Göçer ve ilçe kırsalında yer alan vatandaşlar, sorunlarını dile getirdi. Halkın sorunlarını dinleyen heyet, sorunların çözümüyle ilgili çalışma başlattı.
Heyet, Saraççeşme Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden kilitli parke çalışmalarını da yerinde inceledi. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, kilitli parke üretim tesisinin faaliyete girmesiyle birlikte tüm kırsal mahallelere aynı hizmetin ulaşacağı bilgisini verdi.
Ziyaretle ilgili bilgi veren Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, "Vatandaşımızın talebi yol, su elektrik ve su şebekesi ile kanalizasyonda yoğunlaşıyor. İlçe belediyesi sorumluluğunda olan hizmetlerin dışında DSİ ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki hizmetler var. Onların da gereğini yapıyoruz. Belediye başkanımız da çalışma yaptığı yerleri bizlere gösteriyor. Mesela Saraççeşme Mahallesinde 300 hane var. Bu mahallemizin 2000’den fazla nüfusu var. Şuana kadar döşenen kilitli parke taşı 7 bin metre kareyi buldu. Toplamda 15 bin metre kare kilitli parke taşı döşenecek” şeklinde konuştu.
Kırsal mahallelerin tüm ihtiyaçlarının sırasıyla giderileceğini belirten Özşavlı, “Başkanımla beraber Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibemizi aldık. Kendi kilitli parke fabrikamızı Ceylanpınar’da kuruyoruz ve bu belediyemize ait olacak. Bu fabrika aktif hale geldikten sonra çok daha fazla mahallemize kilitli parke taşı döşeyeceğiz. AK Parti İlçe Başkanım Halid Şimşek’e Belediye Başkanım Feyyaz Soylu’ya ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ dedi.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise katkılarından dolayı Özşavlı’ya teşekkür ederek,“ Kırsal mahallelerimizi beraber dolaştık. Orada vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını dinledik. Her hizmetimizin altında mutlaka vekilimin imzası vardır. Bunu bütün halkımız bilmeli. Getirdiğimiz bütün hibeler ve yardımlar ne varsa burada bir belediye başkanı kadar bizimle beraber çalışıyor. Ben emeklerinden dolayı Milletvekilimiz Halil Özşavlı’ya çok teşekkür ederim. Saraççeşme Mahallemizde de çalışmalar sürüyor. Diğer kırsal mahallelerimiz asla kaygı yaşamasın, kısa bir zaman içerisinde kilitli parke fabrikamız faaliyete girecek ve bütün kırsal mahallelerimiz kilitli parke taşına kavuşacak. Benim bir sözüm var, ilçe merkezimizdeki mahallelerimiz hangi hizmeti alıyorsa kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımız da aynı hizmeti alacak. Katkılarından dolayı vekilime, AK Parti İlçe Başkanım Halid Şimşek, eski başkanım Ahmet Güntekin, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.
Saraççeşme Mahalle Muhtarı Orhan Kılınç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Başkanıma kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızla daha önce de birlikte çalıştık. Kırsalda yer alan tüm bölgelerin sorunlarını çok iyi biliyor. Mahallelerin sorunlarını bildiği için inanıyorum ki tüm sorunlarını çözecek. Birkaç mahallemiz kilitli parke taşı ile döşendi, şimdi de Saraççeşme Mahallemizde kilitli parke çalışmaları yapılıyor. Mahallemizin çöp konteynerleri yenilendi. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun, çalışmalarından çok memnunuz” diye konuştu.

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