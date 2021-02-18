Özhaseki Şanlıurfa'da

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı 7. olağan kongresi için Şanlıurfa’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Beyazgül ile beraber projeler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Beyazgül’den projeler hakkında bilgi alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Şanlıurfa’ya ve Şanlıurfalı kardeşlerimize hizmet etmek için elini taşın altına koymaktan kaçmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum” dedi.

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