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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti kongresinde Beyazgül’e hizmet desteği

İHA

AK Parti kongresinde Beyazgül’e hizmet desteği

AK Parti Şanlıurfa 7. Olağan il Kongresi 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşının hep bir ağızdan okunmasıyla kongrenin açılış konuşmalarına geçilen kongrede partililer Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e yaptığı hizmetler konusunda tam destek verdi.
Türkiye için inandığın yolda yürü ilkesi ile gerçekleştirilen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Ankara’dan telekonferans yoluyla katılarak partililere seslendi.
Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa’ya yapılan ve yapımı devam eden projeler ile bilgiler aktardı. Şanlıurfa’nın istihdamına katkıda bulunmak için 6 adet fabrika yapımına başlandığını belirtti.
Fakir ile ekmeğini bölüşmeyen bizi anlayamaz
Kongrede hakkındaki iddialara bir kez daha cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Açıksu Caddesindeki yeşil alan üzerine kurulmuş bir kafeteryayı bedelini ödeyerek kamulaştırdık. Daha sonra ne mi oldu? Benim iki çocuğumu işe alacaksın denildi. Biz hayır, alamayız dedik. Ardından iftiralara başlandı. Sen Açıksu Caddesindeki halktan yana mısın yoksa ranttan yana mısın? Halkın içine girmemişsin, halkın dilini bilmiyorsun, fakirin sofrasına oturmamışsın, fakirin ekmeğini bölüşmemişsin, Şanlıurfaspor’a beş kuruş yardım etmemişsin, öyle oturup iki satır yazı yazmakla vekillik olmaz” dedi.
"Bizim bayrak diye ezan diye vatan diye bir derdimiz var"
Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bu günü bir düğün havasında geçiriyoruz. Başka partilerde küçücük ilçe kongrelerinde sandalyeler havada uçuşurken Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bir kardeşimiz mutluluk gözyaşları ile bayrağı devrediyor, diğer kardeşimiz ise başım gözüm üstüne diyerek bayrağı devralıyor. Bizim bayrak diye ezan diye derdimiz var, bizim vatan diye bir derdimiz var” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise konuşmasına Gara’da şehit olan vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Usta, “Biz bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın çabasındayız. Hem Şanlıurfa’mız için hem de ülkemiz için en iyisini yapmanın çabasındayız” dedi.
Kongreye katılan tüm milletvekilleri adına konuşma yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti’de kongrelerin bir bayram havasında geçtiğini ve kongrelerin birer bayrak yarışı olduğunu belirterek 7. Olağan İl Kongresinin Şanlıurfa ve tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AB Uyum Komisyon Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kongrede yaptığı konuşmada eski ve yeni il başkanlarına başarılar diledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ailesine atılan iftiralara da değinen Gülpınar, “Zeynel Başkanımızı tanıyor ve Şanlıurfa için nasıl gece gündüz hizmet etmeye çalıştığına şahitlik ediyoruz. AK Parti olarak başkanımızın arkasındayız” diye konuştu.
AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız da kongrede birer konuşma yaparak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansla salona seslendi
Kongrenin ilerleyen dakikalarında telekonferans yöntemi ile salona seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partinin 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini belirterek 7. Olağan İl Kongresinin hayırlı olmasını dileyerek salonda bulunanları Rabia selamı ile selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Eski İl Başkanı Bahattin Yıldız görevi yeni seçilen İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’ya teslim etti.
Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve esik İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Zemzem Gülender, Halil Özşavlı, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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