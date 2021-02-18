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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de kalıcı eserlerin sayısı artıyor

İHA

Haliliye'de kalıcı eserlerin sayısı artıyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Göbeklitepe Parkının açılışı ile Göbeklitepe Kültür Evi’nin temel atması, düzenlenen törenle gerçekleşti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vaatlerini bir bir gerçekleştirerek, projelerini hizmete sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan kimlikli parklardan olan Göbeklitepe Parkı ile ihalesi tamamlandıktan sonra yapımına başlanılan Göbeklitepe Kültür Evi için temel atma ve açılış töreni düzenlendi. Karşıyaka Mahallesinde bulunan park ve kültür evi için düzenlenen tören, Canpolat’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışı yapılan park ve temeli atılan kültür evinin detaylarını anlatan Canpolat, söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçireceklerinin altını çizdi.
Canpolat, canı gönülden Haliliye’ye hizmet için gece gündüz sahada olduklarını kaydederek, “Haliliye ilçemiz için canla başla çıkmış olduğumuz bu kutsal görevde, canı gönülden çalışarak bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin 31 ilinden daha büyük olan Haliliye ilçemiz, Covid19 salgınında da, durmadan yorulmadan çalıştı. Bir taraftan temeller attık, bir taraftan üretim gerçekleştirdik ve diğer taraftan 2020 yılı dolu dolu kapattık. Bugün burada 34 dönüm arazi üzerine kurulu, içerisinde minyatür Göbeklitepe’nin de bulunduğu Göbeklitepe temalı, Güneydoğu’nun en iyi, en nezih parklarından olan bir parkın açılışını yapıyoruz. Dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe’nin yolu üzerinde bulunuyor. Haliliye ilçemizde, 99 dönüm alanda 23 yeni parkı hizmete sunduk. Bir taraftan iş ve işlemlerimizi gerçekleştirip, seçim öncesi vaat ettiğimiz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. Bir taraftan açılış, bir taraftan ise 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu Göbeklitepe Kültür Evinin temelini atıyoruz. İçerisinde gastronomi merkezi, kütüphane, konferans salonu ve meslek edindirme ofislerinin yer aldığı Göbeklitepe Kültür Evinin temelini burada hep birlikte atmış oluyoruz” dedi.
Son olarak kürsiye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, yapmış olduğu konuşmada, Canpolat’a başarılar diledi. Özhaseki, “Başkanımızı tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Yaptığı hizmetlerin bereketini arttırsın inşallah. Bir taraftan bir Büyükşehir’de Zeynel bey kardeşimiz, bir taraftan Eyyübiye’de, Karaköprü’de, Haliliye’de, ilçe belediye başkanı kardeşlerimiz ve taşradaki ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, Şanlıurfa’ya hizmet etme gayreti içerisinde. Bu parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet kardeşime başarılar diliyorum. Ankara’da milletvekillerimiz var ama bir fahri hemşeriniz olarak Mehmet Özhaseki kardeşiniz var. Geldiklerinde kapımız sonuna kadar açık ve onların da yanındayım” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından konuşmacılar ve davetliler, açılış ve temel atma için kurdaleyi kesip, butona bastılar. Canpolat ve davetliler, daha sonar Göbeklitepe Parkını gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatıra programının ardıdan program sona erdi.

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