Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor: 0-1

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Gökhan Ceylan, Muhammed Munir Dadı

ŞANLIURFASPOR: Hakan - Galip, Gökdeniz (Dk.56 Recep), Mehmet, Turgut (Dk.70 İsmail Cem), Mustafa Çakır, Yunus, Can (Dk.70 Tarık), Fevzi (Dk.70 Samican), Onur (Dk.89 Muhammed Ali Murt), Muhammed Raşit

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat - Abdullah, Yunus, Muhammed Samed, Uğurcan (Dk.83 Sabrican), Hakan, Oğuz, Rıdvan, Ozan, Emre (Dk.46 Uğur Daşdemir), Sefa (Dk.89 Mümin)

SARI KARTLAR: Turgut, (Şanlıurfaspor) Hakan, Abdullah, (Anagold 24Erzincanspor)

GOL: Dk. 8 Rıdvan (Anagold 24Erzincanspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 24'üncü hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Erzincanspor, 8'inci dakikada Yunus'un pasıyla kale önünde bulaşan Rıdvan'ın kaydettiği golle 3 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-18 15:13:51



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