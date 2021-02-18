Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Gökhan Ceylan, Muhammed Munir Dadı
ŞANLIURFASPOR: Hakan - Galip, Gökdeniz (Dk.56 Recep), Mehmet, Turgut (Dk.70 İsmail Cem), Mustafa Çakır, Yunus, Can (Dk.70 Tarık), Fevzi (Dk.70 Samican), Onur (Dk.89 Muhammed Ali Murt), Muhammed Raşit
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat - Abdullah, Yunus, Muhammed Samed, Uğurcan (Dk.83 Sabrican), Hakan, Oğuz, Rıdvan, Ozan, Emre (Dk.46 Uğur Daşdemir), Sefa (Dk.89 Mümin)
SARI KARTLAR: Turgut, (Şanlıurfaspor) Hakan, Abdullah, (Anagold 24Erzincanspor)
GOL: Dk. 8 Rıdvan (Anagold 24Erzincanspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 24'üncü hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Erzincanspor, 8'inci dakikada Yunus'un pasıyla kale önünde bulaşan Rıdvan'ın kaydettiği golle 3 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-02-18 15:13:51
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