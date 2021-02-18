Şanlıurfalılar Regaip Kandili'nde Balıklıgöl’de namaz kıldı Balıklıgöl’de Regaip Kandili

13 şehidin katili işte o alçak!

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Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için Şanlıurfalılar Balıklıgöl’deki camilere giderek namaz kıldı.



Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için Şanlıurfalılar Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl’e gitti. Balıklıgöl’de bir süre gezen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Sosyal mesafeli olarak kılınan namazın ardından dua edildi.

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