Rektör Çelik, ödüllü yönetmenle buluştu

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, çektiği kısa film ile en iyi görüntü yönetmeni ödülüne layık görülen Modar Alnajem ve hikâyesiyle kısa filme konu olan Suriyeli Mohammad Alkhlıf’la üniversitenin Osmanbey Yerleşkesinde bir araya geldi.

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Modar Alnajem, Best İstanbul Film Festivalinde “Yalnız Değilim” adlı kısa film ile en iyi görüntü yönetmeni ödülüne layık görülmüştü. Kısa film, Suriye’deki iç savaşta sevdiklerini ve hayallerini kaybeden Badminton şampiyonu bir gencin hüzünlü ama umut veren hikayesini seyirciyle buluşturuyordu. Suriye Milli Takımında oynayan Mohammad Alkhlıf ise 20052011 yılları arasında Arap Birliği ve Batı Asyada badminton şampiyonu olmuştu. Beden Eğitimi Yüksekokulu Kapalı Salonunda gerçekleşen buluşmada, Mohammad Alkhlıf ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik karşılıklı badminton oynadılar. Genç arkadaşları kutlamak ve kamuoyuna tanıtmak adına bir araya geldiklerini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Öğrencimiz olan senarist ve yönetmen Modar Alnajem ve Suriye’de badminton şampiyonu Mohammad Alkhlıf ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Senarist ve yönetmenimiz Modar Alnajem büyük bir özveri ve iki ay süren bir çalışmayla müthiş bir kısa film elde etmiş. Bu sayede de Best İstanbul Film Festivali en iyi yönetmen ödülünü almış, kendisini tebrik ediyorum. Üniversitemiz için büyük bir kazanç, kendisinden daha güzel şeyler bekliyoruz.

Kısa film oyuncusu badminton şampiyonumuz da Suriye’den gelip Şanlıurfa da öğretmenlik yapıyor. Kendisi hem hayatının kahramanı olmuş. Aynı zamanda da bu filmin kahramanı olmuş. Her iki arkadaşımı da bu çalışmalarından dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Suriye’de badminton sporunda Arap Birliği ve Batı Asya şampiyonu olduğunu söyleyen filmin oyuncusu ve kahramanı Mohammad Alkhlıf;

“Suriye’de üniversitede öğretmenlik yapıyordum. Savaştan dolayı Türkiye’ye geldim. Şanlıurfa’da yaşıyorum. Ve burada öğretmenlik yapıyorum. Maalesef ailemi savaşta kaybettim. Tek yaşıyorum burada. Bugün Harran Üniversitesi Rektörümüz bizi davet etti. Rektör hocamla badminton oynayarak çok mutlu oldum. Harran Üniversitesi Rektörüne bizi burada ağırladığı için teşekkür ederim” dedi.

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrencisi Modar Alnajem de yaptığı açıklamada; “Sayın Rektörüm bizi buraya davet ederek onurlandırdı. Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ödülü aldığım için çok mutluyum, beni teşvik ettikleri için hocalarıma da teşekkür ediyorum, ödülü üniversite ve hocalarıma hediye ediyorum” diye konuştu.

