Şanlıurfa'da, AK Parti Kadın Kolları kongresi yapıldı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, AK Parti Kadın Kolları Kongresi yapıldı. Kongreye; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferansla katıldı.

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları 6´ncı Olağan Kongresi, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katılarak konuşma yaptığı kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve partililer katıldı.

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde ellerindeki parti bayrağı ve flamalarını sallayan kadınlar, salonda renkli görüntüler oluşturdu. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Demet Saatçi Güven yeniden seçilerek güven tazeledi.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-19 15:53:10



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