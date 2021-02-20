Şanlıurfa´da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 8´inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Sedat Çalışkan yönetimindeki 42 AFH 100 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çalışkan ile yanındaki 5 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-20 12:06:16



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