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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 13 tutuklama

İHA

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 13 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul ilinin içerisinde bulunduğu 10 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Türkiye’ye illegal yollarla giriş yaptığı ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu bildirilen örgüt üyelerine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince ceza evine gönderilirken 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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