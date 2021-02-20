Kısıtlamada dar gelirli aileler unutulmadı

Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında dar gelirli ailelere gıda yardımını yapıldı.

Pandemi sürecinde vatandaşlara yönelik sosyal yardım projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında dar gelirli ailelerin kapısına kadar giderek mesailerine devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanları ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile ziyaret ettikleri evlerde tek tek kapıları çalarak içerisinde çeşitli temel tüketim malzemelerinin yer aldığı gıda kolilerini ailelere teslim ediyor.

Ziyaret ettikleri evlerde yaşayan vatandaşların herhangi bir isteği ve eksiğinin olup olmadığını da soran ekipler, İhtiyaç duyulduğu her an Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız mesajını iletiyor.

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