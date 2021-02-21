Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Şanlıurfa’da kovalamaca sonucu durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde yaşandı. Yolda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri ve içerisinde 2 kişi olan 72 DU 429 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleri kovalamaca sonucu aracı bir sokakta sıkıştırmaya başardı. Araçtan inen şahıslardan biri kaçarken diğeri ise olay yerinde yakalandı. Diğer şahsı yakalamak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler diğer şahsı Balıklıgöl Devlet Hastanesi arkasında saklanmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ile silah ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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