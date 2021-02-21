Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)

BALIK AVLAMAK İÇİN GÖL KENARINDA KAMP KURMUŞLARBozova´ya bağlı kırsal Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan panelvanda ölü bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan 3 kişinin hafta sonu kısıtlaması nedeniyle gölette balık avına gittikleri öğrenildi. Göl kenarında kamp kuran Mustafa Kılıç'ın dini nikahlı eşi Hayriye Albers ile kadının ilk eşinden olan kızı Kamuran İzol'un balık pişirdikleri mangalı ısınmak için minibüse koydukları ve uyuduktan sonra sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,Ömer ŞULUL
2021-02-21 17:14:55
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