Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu (2)

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIK AVLAMAK İÇİN GÖL KENARINDA KAMP KURMUŞLARBozova´ya bağlı kırsal Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan panelvanda ölü bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan 3 kişinin hafta sonu kısıtlaması nedeniyle gölette balık avına gittikleri öğrenildi. Göl kenarında kamp kuran Mustafa Kılıç'ın dini nikahlı eşi Hayriye Albers ile kadının ilk eşinden olan kızı Kamuran İzol'un balık pişirdikleri mangalı ısınmak için minibüse koydukları ve uyuduktan sonra sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK,Ömer ŞULUL

2021-02-21 17:14:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.