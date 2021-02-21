Uzman Çavuş Ömer Çiftçi memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

Görev yaptığı Bitlis’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir hafta süren yaşam mücadelesine yenik düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Van’daki bir özel hastaneden alınarak Şanlıurfa’ya getirilen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi için Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Güzelkuyu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özgeçmişinin okunması, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur’un yaptığı dualar ve cenaze namazının kılınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarına alınan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi’nin naaşı, Güzelkuyu Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta vefat eden Uzman Çavuş Çiftçi’nin ailesine sabırlar dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailenin fertleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.