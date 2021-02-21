Yasadışı bahis operasyonunda 16 tutuklama

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Şanlıurfa ve Adana'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Adana ilinde, “Yasadışı bahis”, “Suç gelirlerinin aklanması” ve Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarının önlenmesine yönelik 33 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 adet lüks otomobil, 2 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 551 adet mermi, 101 bin 285 TL, bin 50 Euro, 2 bin 800 dolar, 416 adet altın türü madeni para ile işlenmemiş 25 adet çeşitli boylarda altın parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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