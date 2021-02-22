Sınır kapısında güvercin kaçakçılığı Kamyon damperinin altına gizlenmiş 6 güvercin bulundu

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan kamyonun damperinin altındaki özel bölmede 6 güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısına gelen kamyon, riskli olarak değerlendirilerek Xray taramasından geçirildi. Kamyonun damperini kaldırarak alt kısımda inceleme yapan ekipler, özel bölmeye gizlenmiş 6 güvercin ile kıyafet ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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