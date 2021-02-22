Siverek'te otomobil devrildi: 5 yaralı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak, tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde SiverekŞanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Siverek yönüne giden Osman Karak yönetimindeki 63 SA 577 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, Osman Karak ile araçta bulunan Emine Barakizi, Ravzanur Barakazi, Zeynep Barakazi ve Mahmut Karak yaralandı.
Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-02-22 18:48:27
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