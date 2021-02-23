Şanlıurfa'da yol verme kavgası kamerada

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken sürücüler birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

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