Karaköprü'de öğrencilere matematik kursu veriliyor

Karaköprü Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla matematik dersi veriyor. Okuma salonlarında verilen derslerde sınavlara yönelik konu anlatımı ve soru çözümü yapılıyor.

Karaköprü Belediyesi eğitimin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sınavlara hazırlanan ve pandemi döneminde etüt merkezlerinden yeterince faydalanamayan öğrenciler için açılan kursla sınavlara yönelik matematik eğitimi veriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, her zaman eğitime katkı sunmaya hazır olduklarını ve pandemi döneminde okuldan geri kalan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere destek amacıyla matematik kursu açtıklarını kaydetti.

Başkan Baydilli, okuma salonlarının sadece kütüphane veya ders çalışma ortamı olarak kullanılmasının dışında böyle kurslarda da aktif kullanıldığına dikkat çekerek, öğrencilere sağlayabilecekleri maksimum katkıyı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Atakent, Doğukent, Esentepe okuma salonları ile Seyrantepe Mahallesi'ndeki 4. Murad Kültür Merkezi'nde belirli saat aralıklarıyla verilen kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, bu imkanı sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.

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