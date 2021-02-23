Başkan Ekinci vatandaşlarla bir araya geldi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, makam odasının kapısını ardına kadar vatandaşlara açarak takdir topladı. Çalışmalardan fırsat buldukça vatandaşlarla görüşen Başkan Ekinci, iş yoğunluğu arasında da vatandaşlara kapısını açıyor. Gelen vatandaşları tek tek dinleyen Ekinci, vatandaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini anında not alarak ilgili birimlere iletiyor.

Ekinci, halka hizmetin Hakka hizmet olduğuna vurgu yaparak, "Vakit olsun yada olmasın vatandaşlarımıza daima zaman ayırıyoruz. Onları dinleyip sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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