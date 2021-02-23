Siverek'te rüşvet operasyonunda 11 tutuklama

Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için her şeyi yapacağız

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tapu müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe tapu müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.