Gazetecinin yanan evini belediye temizledi Yanan evi Viranşehir Belediyesi temizledi

Viranşehir’de, daha önce hayatını kaybeden gazeteci Eyyüp Seyrek’in yanan evinin temizliği Viranşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Kale Mahallesinde daha önce hayatını kaybeden gazeteci Eyyüp Seyrek’e ait evin teras katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangında gazete arşivi ve ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Gazeteci Eyyüp Seyrek’in eşi Edecan Seyrek, imkanı olmadığı için Viranşehir Belediyesine başvurarak, yanan evin temizliği konusunda yardım istedi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talimatı üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zaman kaybetmeden eve giderek, temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda yanan evde 3 traktör dolusu eşya çıkartıldı.

Sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin teras katında yangın çıktığını belirten Edecan Seyrek, yangında gazete arşivleri ve çok sayıda ev eşyasının tamamen yandığını söyledi. Ev eşyaları ve kızının çeyiz eşyalarının yanı sıra gazetenin tüm arşivlerinin çıkan yangında kül olduğunu dile getiren Seyrek, “ İmkanımız olmadığından evin temizliği için Viranşehir Belediyesinden yardım istedik. Sağ olsun belediye de yardım talebimize anında cevap vererek, gelip evin temizliğini yaptı. Emeklerinden dolayı Viranşehir Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

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