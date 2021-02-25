

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'dan Suriye´nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerine 28 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerindeki ihtiyaç sahipleri için Kuveyt merkezli bazı derneklerin katkısıyla gıda, giyim ve barınma malzemelerinin yer aldığı 28 TIR insani yardım malzemesi temin edildi. 11 Nisan Stadyumu otoparkında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı törenle yardım TIR'ları, dualar edilerek Suriye'ye uğurlandı.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli yardım kuruluşlarına ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Suriyeli ihtiyaç sahiplerine böylesi büyük bir yardım konvoyunu göndermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Suriyeli kardeşlerimize 10 yıldır farklı vesilelerle yardımlar gönderiyorlar. Destek ve gayretlerinden dolayı Kuveyt halkına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin hem Suriye hem de Kuveyt halkıyla güçlü bir bağı vardır, bugünkü tören de bunun en güzel göstergesidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-25 17:15:56



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