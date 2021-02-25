Terhis olan asker kazada öldü; 4 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ERZİNCAN'da vatani görevini tamamlayarak terhis olan Ömer Faruk Keser (21), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybetti. Otomobilde sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde SiverekŞanlıurfa karayolunun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Keser ile araçta bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17) ve Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken askerden terhis olan Ömer Faruk Keser ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-02-25 20:07:22



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