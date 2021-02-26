Şanlıurfa´da aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da güvenlik güçlerinin kent merkezi ve ilçelerinde yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa ve ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-02-26 13:37:30
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