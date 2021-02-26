(Özel) Mehmetçik’ten Resulayn'a şefkat eli

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde görev yapan kahraman Mehmetçik, kentte zor şartlar altında yaşamını sürdüren çocuklara elbise dağıttı.

Mehmetçik’in güvenliği sağladığı Resulayn’da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce tespit edilen 280 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen yardıma başta Mehmetçik olmak üzere AFAD personeli ve dernek gönüllüleri destek verdi. Toplanan yardımlar Mehmetçik öncülüğünde Resulayn’a bağlı Alluk Şarki köyüne ulaştırılarak köyde yaşayan 280 aileye dağıtıldı. Mehmetçikler köyde bulunan Alluk Şarki okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek temin edilen kışlık giyim malzemelerini öğrencilere dağıttı. Çocuklar yardımları ulaştıran Türk askerlerine ilgi gösterirken malzemeleri gönderen Türkiye’ye teşekkür etti.

Yardımların evlerine kadar ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Suriye ve Resulayn halkı, Türkiye’den gelen yardımların ulaşmasına katkı sağlayan askerlere tek tek teşekkür etti.

Mehmetçiklerin başarılı operasyonlarının yanı sıra yaptıkları öncü yardım ve çocuklara gösterdikleri ilgiden dolayı birer kahraman olarak karşılanması, Türkiye’nin merhametli yüzünü bir kez daha ortaya çıkarıyor.

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