Kısıtlamada ihtiyaç sahipleri unutulmadı Şanlıurfa’da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine patates, gıda ve hijyen kolisi dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal yardım şubesi ekipleri, kentte dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İl genelinde daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek giden ekipler, patates, gıda ve hijyen kolisi dağıttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile tüm dezavantajlı ailelere ulaşılması hedeflenen yardımların kademeli olarak devam edeceği bildirildi.

Gıda ve hijyen kolilerden alan aileler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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