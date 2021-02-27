Şanlıurfa'da, aranan cinayet şüphelisi nişan töreninde yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (55) katıldığı nişan etkinliğinde yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın, Söylemez Mahallesi'nde nişan etkinliğine katılacağını öğrendi. Harakete geçen ekipler, sivil kıyafetlerle katıldıkları nişana gelen M.A.´yı yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda işlemleri yapılan M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-27 13:49:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.