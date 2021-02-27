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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayetten hükümlü şahıs nişan töreninde yakalandı

İHA

Cinayetten hükümlü şahıs nişan töreninde yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, cinayet suçundan hapis cezası bulunan hükümlü, katıldığı nişan töreninde yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten adam öldürmek" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın (55) Söylemez Mahallesi'nde bir nişan törenine katılacağını öğrendi. Hükümlünün nişan törenine katıldığını tespit eden JASAT ekibi, düzenlediği operasyonla M.A'yı yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen firari, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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