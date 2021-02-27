Kendilerini doktor olarak tanıtıp, muayene yaparak ilaç satan 2 kişi tutuklandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da jandarmanın, kendilerini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız olarak işlettikleri sağlık kabinlerinde muayene yapıp, temin ettikleri ilaçları satarak devleti zarara uğratanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç, Akçakale ve Karaköprü ilçelerinde 4 ruhsatsız sağlık kabini ve 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kendilerini doktor olarak tanıtıp, ücret karşılığı muayene ve tedavi yaptıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak toplu şekilde reçete düzenlemek suretiyle temin ettikleri ilaçları depolayan ve bu ilaçları ücret karşılığı satarak devleti zarara uğrattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan sağlık kabinlerinde yapılan aramada, çeşitli marka ve türde 5 bin 250 kutu ilaç, 55 muayene cihazı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-02-27 13:55:21
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