Haliliye’de okulları dezenfekte ediyor

Haliliye Belediyesi, yüz yüze eğitimlerin yeniden başlayacağı ilçe genelindeki okullarda Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, küresel salgın olan Kovid19 ile mücadele çalışmalarını ilçe genelinde program dahilinde sürdürüyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı okullar için de programını tamamladı. Kovid19 salgınının en önemli safhası olan dezenfekte işlemini, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullarda öğrencilerin ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm detayları düşünerek gerçekleştiriyor.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kovid19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerinin de dezenfekte ve hijyen çalışmaları bölge bölge devam ediyor.

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