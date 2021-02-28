İngiltere’de yaşayan Somalili mülteciden Suriyelilere yardım Somalili mülteciden Suriyeli sığınmacılara yardım

Ülkesinde yaşanan iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte İngiltere’ye yerleşen Somalili genç, Türkiye’de yaşayan Suriyelileri ziyaret ederek yardımda bulundu.

Somali uyruklu Taha Saleh, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 1990 yılında ailesiyle birlikte mülteci olarak İngiltere’ye yerleşti. Anne, baba ve 5 kardeşiyle birlikte 4 yaşındayken İngiltere’nin Manchester kentine yerleşen Saleh, eğitimine burada başlayarak bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdi. Şu anda özel bir hastanede çalışan 35 yaşındaki Saleh, Şanlıurfa Rahmet Derneği ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. Kendisinin de mülteci olduğunu ve mülteci olmanın ne kadar zor olduğunu bildiğini söyleyen Saleh, Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yardım etmek istediğini söyledi. Önceki gün Şanlıurfa’ya gelen Taha Saleh, Suriyeli ailelere nakdi yardımda bulundu.



"Türkiye’yi çok seviyorum"

Suriyeli mültecilere yardım eden Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Saleh, “Türkiye'yi çok seviyorum, Şanlıurfa'yı da çok sevdim. Burada manevi bir huzur buldum, iyi ki gelmişim. Beni çok iyi ağırladılar. Şanlıurfa Rahmet Derneğinin gönüllülerine teşekkür ederim. Özellikle Başkan Mehmet Doğan'a ayrıca teşekkür ederim. Gittiğimiz ailelerin mağduriyetlerini gördüm ve kendilerine imkanım dahilinde yardımda bulundum” dedi.



"Türkiye’de ırkçılık yok"

İngiltere’de zaman zaman ırkçılık olaylarına maruz kaldığını söyleyen Saleh, “Kendim de bir mülteciyim. İngiltere’de çoğu zaman ırkçı yaklaşımlarla karşılaşıyordum ama çok şükür Urfa'da ırkçı bir yaklaşım yok. Şimdi İngiltere'ye dönüyorum. İçim daha rahat. İnşallah 2 ay sonra yeniden gelip ailelere destek sunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Rahmet Derneği Başkanı Mehmet Doğan ise, “İngiltere'den Şanlıurfa'ya bir yardım köprüsü, bir kardeşlik köprüsü kurduk. Taha kardeşimizin İngiltere'den Urfa'ya kadar gelip kendi elleriyle Suriyeli kardeşlerimize destek sunması bizi fazlasıyla duygulandırdı. Aramızda duygusal bir bağ oluştu. Taha kardeşimiz inşallah bir daha gelecek ve bu kardeşlik köprüsü her zaman dimdik ayakta olacak” diye konuştu.

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