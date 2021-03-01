Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.