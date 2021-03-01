Karaköprü’de tekvando kursuna yoğun ilgi

Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi tarafından çadır gençlik merkezinde açılan tekvando kursu yoğun ilgi görüyor. Başkan Baydilli, spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını söyledi.

Karaköprü Belediyesi Spor İşler Müdürlüğü bünyesinde 813 yaş grubu için açılan tekvando kursu yoğun ilgi görüyor. Karaköprü Belediyesi Çadır Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak açılan kursta, öğrenciler uzman tekvando antrenörlerinden aldıkları eğitimle tekvando konusunda kendilerini geliştiriyorlar. Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,

“Gençlik Merkezimiz bünyesinde açtığımız kurslara çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Karaköprü’deki Çocuklarımızı spor yapmaya davet ediyorum. Çocukların bilgisayar, tablet ve internet gibi alışkanlıklardan kurtulması için spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Kurs hocası Milli Tekvando Antrenörü Mehmet Bayramoğlu, “Tekvando kursumuz öğrencilerinin boş zamanlarını faydalı değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat. Çadır Gençlik Merkezimizde 813 yaş grubu için açılan kursumuza şuana kadar 100’ün üzerinde kayıt yapıldı. Kurslarımız Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü veriliyor” diye konuştu.

Tekvando kursuna katılan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti. Öte yandan Karaköprü Belediyesi Çadır Gençlik Merkezinde kadınlara yönelik step, aerobik ve zumba eğitimleri de verildiği öğrenildi.

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