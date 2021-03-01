Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-01 12:37:33



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