Şanlıurfa´da terör propagandasına 8 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütünü öven ve teşvik eden paylaşım yapan kişilere yönelik kent merkezi ile Suruç, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 8 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-01 12:43:22



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