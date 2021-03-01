Akçakale’de bir mahallede daha yollar yenileniyor

Akçakale Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya “Sınırda yıldız bir ilçe olma gayreti ve azmimiz devam ediyor” dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları aralıksız gece gündüz demeden sürdürülüyor. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Mahallesine parke taşı döşendi. Sık sık sahaya inerek çalışmaları denetleyen Başkan Yalçınkaya da beraberinde Belediye Meclis Üyesi İsa Altuntaş ile beraber mahalleye gitti. Çalışmaları inceleyen Başkan Yalçınkaya yetkililerden bilgi aldı.

Burası kendisine layık bir şehir olacak

İnceleme sonrası yaptığı açıklamada çalışma yoğunluğunun artık köylerde devam edeceğini belirten Başkan Yalçınkaya, "Buradaki çalışmalarımız son sürat ediyor. Mahalledeki yolların, parkların, ana caddelerin yapılması için bütün gayretimizi ortaya koyduk. Daha önce dediğimiz gibi sınırda yıldız bir ilçe olma gayreti ve azmimiz devam ediyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesinin büyük desteğini görüyoruz. Bunlarla birlikte inşallah burası kendisine layık şehir olacak. İnsanlar burada yaşamaktan büyük keyif alacak. Bu gayretle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şehir merkezinin yüzde 95 yol problemi halledildi. Bundan sonra hedefimiz köylerin de bu hizmetten nasibini almaları. Şehirde büyük bir çalışma yaptık ve eserlerimizle bunu ortaya koyduk. Toki ile, düğün salonlarıyla, spor salonları ve diğer hizmet alanları ile şehir mükemmel bir hale geldi. Yeter mi, Yetmez. İnşallah bu önümüzdeki sürede de kalan eksikliklerimizi tamamlayıp burayı mükemmel, müreffeh, modern bir şehir olma noktasında gayretlerimize devam edeceğiz. Akçakale’ye ve mahalle sakinlerine çalışmaların hayırlı olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

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