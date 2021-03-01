Şanlıurfa’da tıbbi aromatik vadi projesi hayata geçiyor

Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, üniversitenin Şair Nabi Kampüsünde Tıbbi Aromatik Vadi Projesi hayata geçiriliyor.

Harran Üniversitesi Şair Nabi Kampüsünde yaklaşık 150 bin metrekare alanda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Tıbbi Aromatik Vadi kompleksi kurulması konusunda mutabakata varıldı. Büyükşehir belediye başkanı ve ilgili daire başkanları ile rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterinin katıldığı proje tanıtımını, ARGE’den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer gerçekleştirdi.

Proje kapsamında yaklaşık 100 bin metrekare alanda, çok yıllık lavanta ve kekik ile tek yıllık çörekotu ekiminin yapılacağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer ayrıca bu alanın, bölgede halihazırda ekimi yapılan bitkilere alternatif olarak tıbbi aromatik bitkiler gibi farklı ürün desenlerini değerlendirmek isteyen çiftçilerin eğitiminde de kullanılabileceğini ifade etti. Rektör Yardımcısı Hançer geriye kalan yaklaşık 50 bin metrekare alanda ise, uçucu yağ ekstraksiyon fabrikasının yanı sıra, organik tarım çiftçi ürünleri ve vadiden üretilecek tıbbi aromatik ürünlerin satış alanları, çocuklar için interaktif tarımsal üretim oyun alanları, tıbbi aromatik bitki gezinti bahçeleri, restoran, kafeterya gibi sosyal donatıların olacağını belirtti.

Konu ile ilgili olarak, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ise projenin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün destekleri ile çok kısa sürede tamamlanacağını ümit ettiklerini belirterek projenin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta sosyal ve ekonomik etkiler oluşturacağını ifade etti. Bu etkilerin kısa süre içinde öncelikle Şanlıurfa’da hissedileceğini belirten Rektör Çelik söz konusu işletmenin Göbeklitepe’yi ziyarete gelen yabancı konuklar için de bir cazibe merkezi olacağını ifade etti. Yağ Fabrikasından elde edilecek uçucu yağların yüksek oranda saflaştırılması ile elde edilecek kimyasalların, Harran Üniversitesi Araştırmacılarının geliştireceği, kozmetik, ilaç, gıda takviyesi gibi bilimsel çalışmalara konu olacağını belirten Rektör Çelik yatırımın bu yönüyle de bölgenin ve üniversitenin gelişimine büyük katkılar sunacağını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise projenin bölgenin gelişimi bakımından sahip olduğu önemi vurgulayarak Büyükşehir’in tüm imkanlarını seferber ederek büyük bir heyecanla bu projenin ortağı olmayı istediklerini belirtti. Başkan Beyazgül Büyükşehir’in ve Üniversitenin kısa süre içinde projeye başlanabilmesi için ortak çalışma grupları kuracaklarını belirtti.

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