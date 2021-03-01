İlkokul öğrencileri pandemiyle ilgili kamu spotu hazırladı Öğrencilerden anlamlı proje İşaret diliyle hijyen, maske ve mesafeyi anlattılar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ilkokul öğrencileri, işaret dilini kullanarak hijyen, maske ve mesafe konulu bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotu videosu başta ilçe hastanesi olmak üzere birçok yerde gösterilmeye başlandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Keyifli Okul Atölyem Projesi kapsamında Fevzipaşa İlkokulu ile Emine Saygın İlkokulu öğrencileri korona virüs salgını ile ilgili kamu spotu hazırladı. Hijyen, maske ve mesafenin öneminin anlatıldığı video birçok kurumda kamu spotu olarak gösterilmeye başlandı.

Videoyu hazırlayan Keyifli Okul Atölyem Projesi Birecik Temsilcileri Tuğba Kılıç, Sabiha Günaydın, Fevzi Samsa ve öğrenciler, İlçe Kaymakamı Kadir Duman’ı ziyaret etti. Proje hakkında bilgi veren öğretmenler, kaymakamla birlikte işaret diliyle hijyen, maske ve mesafenin önemine vurgu yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut ise projeyi hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrike etti. Projeye kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü ve sağlık müdürlüğünün destek verdiği belirtildi.

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