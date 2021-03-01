Şanlıurfa’da 133 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, Şanlıurfa’da ana caddeler ve önemli kavşaklarda sokağa çıkma kısıtlaması sıkı denetim altında tutuldu.

Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen denetimlerde, araçlarıyla dışarıda bulunan vatandaşlardan, kısıtlama istisnası olup olmadıklarını belirleyen belge sorgulaması yapılarak, kısıtlama kurallarını ihlal edenler hakkında idari işlem yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 27 Şubat 2021 Cumartesi günü 385 ekipten oluşan 261 araç ve 1331 personel, 28 Şubat 2021 Pazar günü ise 392 ekipten oluşan 266 araç ve 1360 personel rutin salgın denetimlerinde görevlendirildi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde iş yeri alan denetimleri, maske, mesafe, temizlik, izolasyon tedbiri ve sokağa çıkma kısıtlamalarını denetleyen ekipler, iki gün içinde 3155 iş yerini korona virüs tedbirleri kapsamında inceledi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 9 iş yeri ile izolasyon tedbirini ihlal ettiği belirlenen 1 kişi hakkında idari işlem yapan ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlarını tedbirler konusunda bilgilendirdi. 2628 Şubat 2021 tarihleri arasında 21 kişiye maske ve sosyal mesafe ihlali nedeniyle idari para cezası yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri belirlenen 133 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise, iki gün süresince 533 çağrı yaparak 329 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı. Salgın Denetim Merkezi verilerine göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başladığı 21 Kasım 2020 tarihinden 28 Şubat 2021 tarihine kadar Şanlıurfa genelinde 5709 kişi hakkında sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmeleri nedeniyle idari işlem yapıldı. Maske zorunluluğuna uymayanlara yapılan işlem sayısı ise Şubat 2021 sonu itibariyle toplam 32.305 kişi olarak kayıtlara geçti.

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